Asia-Pacific Markets Mixed

Hong Kong shares rise the most in nearly 3 months as Fed reassures on rates

China stocks also end higher on commodity boost as Fed reassures on rates

SKorean stocks end higher as Fed Chairman Powell calms markets

Japan’s Nikkei rises on consumer boost

Asia-Pacific Indexes

Data as of 23 Jun 2021. All quotes delayed at least 15 minutes.

Symb Index Time Last Chg Chg % .TRXFLDJPP Thomson Reuters Equity Japan Index 3:38am EDT 171.24 -0.91 -0.53% .TRXFLDHKP Thomson Reuters Equity HK Index 5:39am EDT 343.08 +5.31 +1.57% .TRXFLDINP Thomson Reuters Equity India Index 5:45am EDT 1,899.82 -9.45 -0.49% .N225 Nikkei Stock Average 225 2:15am EDT 28,874.89 -9.24 -0.03% .HSI Hang Seng Index 4:08am EDT 28,817.07 +507.31 +1.79% .AORD ASX All Ordinaries Index 3:30am EDT 7,552.10 -40.60 -0.53% .KS11 KOSPI Index 5:01am EDT 3,276.19 +12.31 +0.38% .SETI SET Composite Index 5:56am EDT 1,592.08 -7.15 -0.45% .JKSE Jakarta Composite 4:14am EDT 6,034.54 -53.30 -0.88% .PSI PSE Composite Index 12:50am EDT 6,918.41 +48.00 +0.70% .SSEC Shanghai Composite Index 3:59am EDT 3,566.22 +8.81 +0.25% .BSESN S&P BSE Sensex 6:01am EDT 52,306.08 -282.63 -0.54% .FTFBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI 5:04am EDT 1,564.76 -9.26 -0.59% .HNX30 HNX 30 Index 22 Jun 2021 498.07 -4.02 -0.80%

