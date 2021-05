Asia-Pacific Markets, All Indexes Up

#Asia-Pacific #stocks#Australia #NewZealand #Japan #China#HongKong

Australian shares rise to 2-wk high as energy stocks rally.

Japanese shares rise on tech boost.

China stocks hit over 2-month high as inflation fears fade, Hong Kong up too

Asia-Pacific Indexes

Data as of 25 May 2021. All quotes delayed at least 15 min.

Symb Index Time Last Chg Chg % .TRXFLDJPP Thomson Reuters Equity Japan Index 3:41am EDT 168.25 +0.58 +0.35% .TRXFLDHKP Thomson Reuters Equity HK Index 4:53am EDT 346.51 +5.81 +1.71% .TRXFLDINP Thomson Reuters Equity India Index 4:53am EDT 1,826.59 -3.10 -0.17% .N225 Nikkei Stock Average 225 2:15am EDT 28,553.98 +189.37 +0.67% .HSI Hang Seng Index 4:08am EDT 28,910.86 +498.60 +1.75% .AORD ASX All Ordinaries Index 2:50am EDT 7,349.10 +73.10 +1.00% .KS11 KOSPI Index 5:01am EDT 3,171.32 +27.02 +0.86% .SETI SET Composite Index 5:09am EDT 1,567.26 +15.41 +0.99% .JKSE Jakarta Composite 4:14am EDT 5,815.84 +52.21 +0.91% .PSI PSE Composite Index 12:50am EDT 6,196.71 +31.82 +0.52% .SSEC Shanghai Composite Index 3:59am EDT 3,581.34 +84.06 +2.40% .BSESN S&P BSE Sensex 5:08am EDT 50,635.82 -16.08 -0.03% .FTFBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI 4:59am EDT 1,577.82 +6.00 +0.38% .HNX30 HNX 30 Index 23 May 2021 453.52 +6.46 +1.44%

Have a healthy day, Keep the Faith!