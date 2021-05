Asia-Pacific Markets Mixed

#Asia-Pacific #stocks#Australia #NewZealand #Japan #China#HongKong

China stocks close at 3-month highs as policy tightening fears ease

Japanese shares fall on profit-taking

Australian shares close higher on mining boost, New Zealand’s benchmark fell

Asia-Pacific Indexes

Data as of 27 May 2021. All quotes delayed at least 15 minutes.

Symb Index Time Last Chg Chg % .TRXFLDJPP Thomson Reuters Equity Japan Index 2:59am EDT 167.61 -0.78 -0.46% .TRXFLDHKP Thomson Reuters Equity HK Index 3:09am EDT 348.64 -0.36 -0.10% .TRXFLDINP Thomson Reuters Equity India Index 3:09am EDT 1,846.32 +6.43 +0.35% .N225 Nikkei Stock Average 225 2:15am EDT 28,549.01 -93.18 -0.33% .HSI Hang Seng Index 3:26am EDT 29,112.17 -53.84 -0.18% .AORD ASX All Ordinaries Index 3:05am EDT 7,344.00 +12.40 +0.17% .KS11 KOSPI Index 2:33am EDT 3,165.51 -2.92 -0.09% .SETI SET Composite Index 3:25am EDT 1,580.24 +11.66 +0.74% .JKSE Jakarta Composite 3:40am EDT 5,894.08 +78.24 +1.35% .PSI PSE Composite Index 12:50am EDT 6,665.14 +323.90 +5.11% .SSEC Shanghai Composite Index 3:04am EDT 3,608.85 +15.49 +0.43% .BSESN S&P BSE Sensex 3:26am EDT 51,099.10 +81.58 +0.16% .FTFBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI 3:25am EDT 1,585.46 +7.64 +0.48% .HNX30 HNX 30 Index 25 May 2021 459.75 +2.33 +0.51%

Have a healthy day, Keep the Faith!